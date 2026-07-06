06 июля, 10:34Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу
Фото: mil.ru
Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще 2 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака дронов на столицу началась ночью 6 июля. К текущему моменту уничтожено уже 13 БПЛА.
На фоне атаки аэропорты Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако позднее авиагавани вернулись к штатному режиму работы.