Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово

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Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. В Росавиации отметили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать во Внуково – аэропорт также выполняет рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами.

Ранее авиакомпания "Победа" опровергла сообщения о намеренном искажении данных ее клиентов при бронировании. В СМИ появилась информация, что при бронировании билетов сайт "Победы" якобы делает ошибки в личных данных туристов. В результате им предлагают переоформить билеты за дополнительную плату.

В авиакомпании отметили, что система бронирования не вносит изменения в данные пользователей без их участия. Помимо этого, выборочное изменение данных технически невозможно, добавил перевозчик.