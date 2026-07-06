ТАСС: серия ночных взрывов прогремела в Киеве

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Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на понедельник, 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Подробности случившегося и информация о каких-либо последствиях пока не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.

За прошлую неделю российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. В результате атак были поражены предприятия ВПК противника, топливно-энергетическая и транспортная инфраструктура, логистические центры и прочие объекты.

Владимир Путин заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по российским объектам инфраструктуры, тем больше придется расширять зону безопасности. По словам президента, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово.