Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле достигло 3 342

Фото: AP Photo/Pool AFP/Miguel Medina

Количество жертв разрушительных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 3 342. Официальную сводку опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

При этом число пострадавших достигло 16 740 человек. Помощь уже получили более 86 тысяч семей, однако без крыши над головой по-прежнему остаются свыше 17 тысяч человек.

Всего после прошедших в стране землетрясений было зафиксировано 995 афтершоков. Были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. Для размещения людей развернуты 79 временных лагерей.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля.