Один человек погиб в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Керчи погибла в результате ночной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в MAX.

"Искренне соболезную родным и близким погибшей, разделяю вашу боль", – подчеркнул он.

Кроме того, при атаке пострадали 2 человека. Аксенов пожелал им скорейшего выздоровления, а также указал, что республиканские органы власти окажут им необходимую помощь и поддержку.

Вместе с тем глава республики призвал крымчан быть бдительными и ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее в результате атаки ВСУ на Запорожскую область пострадали 6 человек. Их доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести. Состояние пациентов оценивалось как стабильное.