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06 июля, 10:54

Происшествия

Глава Таможенного комитета Южной Осетии арестован из-за взятки на 10 млн рублей

Фото: МАХ/"Следком"

Глава Таможенного комитета Южной Осетии арестован по обвинению в даче взятки на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следственных органов, обвиняемый в 2026 году, будучи фактическим владельцем коммерческой организации, при помощи своего знакомого передал в региональное управление ФСБ 10 миллионов рублей. За эти средства он рассчитывал на отмену проверок в отношении фирмы.

Сотрудники ФСБ от получения взятки отказались и пресекли противоправные действия фигуранта. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу. Правоохранители продолжают оперативные мероприятия и следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

До этого экс-гендиректор ООО "Радиоавтоматика" Владимир Иванов был приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Иванов осужден за хищение около 300 миллионов рублей у Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени академика А. И. Берга. Учреждение также подало к нему иск на 283,1 миллиона рублей, который был удовлетворен.

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