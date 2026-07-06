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06 июля, 07:38

Транспорт

Аэропорты Внуково и Домодедово вновь открыты на прием рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты полностью сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент оба аэропорта возвращаются к штатному режиму работы и восстанавливают график полетов.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов объявили во Внуково и Домодедово в ночь на 6 июля. Авиагавани выполняли рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности были введены на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. С полуночи на подлете к столице было уничтожено 11 беспилотников.

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