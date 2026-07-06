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06 июля, 07:12

Происшествия

Дело возбуждено после смертельного ДТП с ребенком в Подмосковье

Фото: MAX/"Полиция Подмосковья"

Следователи возбудили уголовное дело после массовой аварии на трассе М-3 "Украина", жертвой которой стал ребенок. Об этом сообщила начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, 5 июля в 16:30 на 66-м километре трассы водитель Hyundai врезался сразу в пять легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате в больницу доставили женщину 1989 года рождения и ее трехлетнюю дочь. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.

Дело квалифицировали по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее стало известно, что ребенок погиб в аварии в Подмосковье. Он находился в иномарке, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.

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