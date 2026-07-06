Сборная Англии прошла в 1/4 финала ЧМ-2026, обыграв Мексику

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo

Сборная Англии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико, ее начало было отложено на час из-за плохих погодных условий.

Матч завершился со счетом 3:2. У английской команды голами отметились полузащитник Джуд Беллингем (36-я и 38-я минуты) и нападающий Гарри Кейн (60, с пенальти). Со стороны Мексики мяч в ворота противника забросили нападающие Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес (69, с пенальти).

При этом на 54-й минуте судья показал красную карточку защитнику английской команды Джареллу Куансу, и команда доигрывала встречу в меньшинстве.

В четвертьфинале англичане сыграют со сборной Норвегии, которая до этого одержала победу над Бразилией со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холанн (79-я и 90-я минуты). У проигравших голом отличился Неймар – он забил пенальти на 90+10-й минуте.

После проигрыша Неймар объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Он напомнил, что дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против США в 2010 году.