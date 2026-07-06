Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 6 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с кратковременным дождем ожидается в Москве 6 июля. В отдельных районах прогнозируется гроза, информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 13 градусов, в области – до плюс 11 градусов.

На предстоящей неделе на Русской равнине прогнозируются "огуречные" дожди. Осадки будут идти практически без перерывов, лишь ненадолго прекращаясь в основном по ночам.

Синоптики ожидают, что в Москве за неделю может выпасть до 67 миллиметров осадков или около 80% месячной нормы. При этом температурный фон на неделе будет стабильным.