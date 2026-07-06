Пашинян приедет в РФ впервые после переизбрания

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля примет участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Это станет первой поездкой Пашиняна в Россию после состоявшихся в Армении парламентских выборов.

На мероприятии он проведет переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным. Также в работе пленарного заседания выставки примут участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах. Она получила 726 819 голосов (49,746%).

Всего парламент страны будет сформирован из трех политических сил. Кроме "Гражданского договора", это оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".