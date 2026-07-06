Подозреваемый в убийстве школьницы в Ленинградской области признал вину

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Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"С участием обвиняемого проведены следственные действия, в ходе которых последним даны изобличающие его вину показания", – уточнили в ведомстве.

В частности, мужчина рассказал, где находятся улики, доказывающие его причастность убийству. Правоохранители также осмотрели транспортное средство обвиняемого, в котором он находился в момент совершения преступления.

Тело 12-летней девочки нашли 3 июля в лесополосе. Школьница ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района за день до этого и не вернулась.

По горячим следам удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения. Его заключили под стражу до 3 сентября. Расследование дела продолжается.