Умер гитарист рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

Фото: vk.com/vkpublic_sport

На 58-м году жизни умер гитарист петербургских рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" коллектив первой из них.

При этом представители группы не стали уточнять причину смерти музыканта.

Группа S.P.O.R.T. была основана в 1993 году. За это время коллектив написал такие песни, как "Зима, весна, веселые каникулы" и "А я не поехал: я купил мотыля и пошел на рыбалку". В 2000 году группа выпустила альбом "Сделано по правилам", а в 2004-м – "Смысл жизни". Коллектив представлял и другие релизы.

Музыканты принимали участие в таких фестивалях, как "Нашествие" и "Дикая мята". Кроме того, группа играла на юбилейном концерте "MTV-Россия", который проводился в СК "Олимпийский".

Коллектив Tequilajazzz также был образован в 1993 году в Санкт-Петербурге. Его наиболее известными композициями стали песни "Звери" и "Зимнее солнце". Баранов покинул эту группу, хотя в коллективе S.P.O.R.T. выступал до конца жизни.

