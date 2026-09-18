Новый стандарт дошкольного образования введут в РФ с 1 сентября 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый стандарт дошкольного образования примут в России в ближайшее время. Его введут с 1 сентября 2027 года, заявила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

"Федеральный государственный образовательный стандарт (дошкольного образования – Прим. ред.) будет принят у нас в ближайшее время и, соответственно, введен будет в действие", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Минпросвещения утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на текущий учебный год.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

Между тем в Госдуме предложили законодательно обязать муниципальные детские сады и начальные школы создавать вечерние группы и группы продленного дня, чтобы дети могли находиться под присмотром до 20:00. Однако у инициативы есть риски: педагоги предупреждают о повышении нагрузки на воспитателей и возможном профессиональном выгорании.

