Артемий Лебедев заявил, что после 30 каждое десятилетие оказывается лучше предыдущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что только по достижении 30-летнего возраста человек начинает понимать, что каждое прожитое десятилетие оказывается лучше предыдущего. Такое мнение он выразил в шоу "Ответошная" на "VK Видео".

Лебедев пояснил, что с возрастом люди лучше понимают жизнь и начинают более четко видеть суть происходящего. По его мнению, лучшее, что можно пожелать человеку в 30 лет, – дожить до 40. При этом важно, чтобы это время проходило с пользой.

Ранее Лебедев раскритиковал своего 22-летнего подписчика. Молодой человек рассказал, что к своим годам уже успел стать миллионером и утратил интерес к жизни. Блогер, в свою очередь, заявил, что парень "с жиру бесится", и посоветовал ему пешком отправиться на Байкал.

