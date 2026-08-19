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19 августа, 19:25

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Экономист Сафонов назвал слова Лебедева о жизни на 30 тысяч оторванными от реальности

"Прекрасно прожить" на 30 тысяч: финансовый совет Артемия Лебедева вызвал гнев в Сети

Россияне с зарплатой в 60 тысяч рублей в месяц могут откладывать половину и "прекрасно прожить" на оставшуюся, заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Как отреагировали на его слова в Сети и как создавать финансовую подушку безопасности при невысоких доходах, разбиралась Москва 24.

"Отоваривать за две копейки"

Фото: vk.ru/otvetoshnaya

Жители страны, которые зарабатывают 60 тысяч рублей в месяц, вполне могут не расходовать все разом и при этом неплохо существовать. Об этом в своих соцсетях заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить.
Артемий Лебедев
дизайнер и блогер

В частности, для экономии на еде Лебедев посоветовал россиянам покупать недорогие товары вроде лапши быстрого приготовления и сосисок. Также можно питаться в столовых с низкими ценами.

"Можете пойти в техникум. Там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за две копейки вас отоваривать", – заявил блогер.

В качестве еще одного варианта экономии он посоветовал отказаться от погони за дорогими гаджетами и техникой, выбирая более доступные вещи, соответствующие реальным возможностям.

По данным сервиса Rusprofile, чистая прибыль "Студии Артемия Лебедева" в 2025 году превысила 118 миллионов рублей.

Сам Лебедев в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову в 2021 году оценил стоимость своей компании в 100 миллионов долларов, назвав ее главным активом свое имя. Он отметил, что это тяжелый бизнес, поскольку в кризис первыми сокращают расходы на дизайнеров.

Заявление Лебедева вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи указали, что при зарплате в 30–60 тысяч рублей расходы далеко не всегда можно сократить исключительно за счет отказа от покупок техники или других необязательных вещей.

"Тем временем съем квартиры как минимум 35 тысяч рублей", "смешно. Допустим, я на 30 тысяч проживу, но мои дети тоже несколько раз в день хотят есть", "в моем техникуме поесть дороже, чем в хорошем городском кафе", – писали пользователи.

При этом некоторые в комментариях поддержали Лебедева. Многие написали, что он лишь посоветовал жить по средствам, выбрав для этого обычную для себя экстравагантную манеру.

"В целом ведь правда. Многие живут в коммуналках, едят не пойми что, зато в руках новенький смартфон, а на полках люксовая косметика", "речь в видео только о умении планировать расходы и жить по средствам, а то люди сейчас живут чужими мечтами по уши в кредитах", "смысл только в том, чтоб не тратить все, что зарабатываете. Всегда откладывайте", – поделились комментаторы.

"У нас даже этих денег нет"

Фото: depositphotos/Fascinadora

На высказывания Артемия Лебедева обратили внимание в Госдуме. Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил изданию "Подъем", что подобные реплики вызывают злость у россиян. Особенно тех, кто с учетом удержания налога получают меньше МРОТ, который в 2026 году составляет чуть больше 27 тысяч рублей в месяц.

Есть такая пословица: кому-то щи без мяса, а кому-то бриллианты маленькие. Я считаю, что качество жизни наших граждан нужно повышать. Уровень бедности в стране снижается, слава Богу, но в любом случае у нас еще есть нуждающиеся. Те, кто живет меньше чем на 30 тысяч рублей, сидят и думают: "А вы о чем вообще говорите? У нас даже этих денег нет".
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом Нилов пояснил, что, если посадить россиян на лапшу быстрого приготовления ради экономии, затем им придется лечить язвы и гастриты.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 также назвал совет Лебедева "оторванным от реальности".

"К примеру, если человек живет один в однокомнатной квартире, причем не в крупном городе, у него нет иных обязательств, то при такой зарплате действительно может что-то откладывать. Однако если есть семья, ипотека или другие регулярные расходы, никаких накоплений сделать не получится", – пояснил свою позицию эксперт.

Финансовая подушка безопасности действительно крайне важна, лучше иметь хоть какие-то сбережения. Но есть серьезная проблема: люди, которые живут на небольшие доходы, уже знают, как экономить, и покупают только самое необходимое.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Единственное, что можно предложить людям с невысокими доходами в качестве универсальной рекомендации, – пользоваться скидочными акциями, добавил Сафонов.

Лишние расходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Независимый финансовый советник Марина Новикова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что рекомендации дизайнера подходят далеко не всем.

"Все зависит от региона и структуры расходов. Если речь о Москве или другом крупном городе, где только аренда жилья может составлять минимум 30–40 тысяч рублей, оставшиеся 30 тысяч являются скромным бюджетом. Говорить о какой-либо "прекрасной жизни" здесь точно не приходится", – подчеркнула специалист.

При этом в небольшом городе, особенно если человек живет в собственной недвижимости, это вполне реалистично, добавила она.

Что касается способов экономии при небольшом доходе, я бы выделила несколько рабочих принципов. Прежде всего, стоит хотя бы месяц вести учет расходов – нередко "невидимые" мелкие траты съедают значительную часть бюджета, без их отслеживания сложно понять реальную картину.
Марина Новикова
независимый финансовый советник

Кроме того, планировать покупки продуктов нужно заранее и строго по списку, что помогает снизить импульсивные траты.

"Также полезно пересмотреть регулярные подписки и платежи: часто там обнаруживаются услуги, которыми давно не пользуются, но деньги продолжают списываться. Стоит пользоваться кешбэк-программами и акциями, но при этом важно не покупать что-то только потому, что на товар действует скидка, иначе экономия превращается в лишние расходы", – уточнила Новикова.

По ее словам, ключевой принцип накопления – откладывать не "остаток в конце месяца", а фиксированный процент сразу после получения зарплаты.

"Даже 10% отложенных средств лучше, чем 0%. И наконец, если основной зарплаты объективно не хватает даже на базовые нужды, имеет смысл рассмотреть подработку или дополнительный доход", – добавила финансовый советник.

При этом она обратила внимание, что универсальных советов вроде "откладывать 50%" не существует. Реалистичная стратегия сбережений строится исходя из конкретного бюджета, обязательств и жизненных обстоятельств, а не общих советов, пусть даже данных с самыми благими намерениями, заключила Новикова.

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Веткина Анастасия

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