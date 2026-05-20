20 мая, 15:46

Общество
Эксперт Тюрнева посоветовала выбирать подработку, связанную с основной профессией

"Максимум любой ценой"? Как найти комфортную подработку

Дополнительный доход есть у четверти трудоустроенных россиян, сообщили аналитики. С чем связана тенденция и какие направления наиболее востребованы для подработки, разбиралась Москва 24.

Финансовая значимость

Почти каждый четвертый работающий россиянин имеет допзаработок (24%), половина опрошенных хотели бы его найти, и только 26% не интересуются этой сферой, сообщили аналитики IT-сервиса по поиску работы Superjob.

Как отмечается в исследовании, мужчины чаще имеют подработку, чем женщины (25% против 21%). При этом наиболее активно дополнительный источник дохода ищут россияне в возрасте 25–35 лет (29%), в то время как среди молодежи до 25 этот показатель составляет 19%.

"Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медицинских сестер подработка есть у 39%, среди врачей – у 38%, среди главных бухгалтеров – у 36%, а среди учителей – у 35%", – отметили аналитики.

Высока доля совместителей и среди маркетологов (32%), воспитателей (31%), охранников (30%) и программистов (29%). Реже подрабатывают продавцы и экономисты (по 13%), HR-менеджеры (15%), администраторы и менеджеры по продажам (по 17%).
При этом за год доля подрабатывающих менее 10 часов в неделю увеличилась с 60 до 67%, тогда как 18% тратят на это 10–20 часов, а 15% – более 20-ти.

Одновременно с этим выросла и финансовая значимость допзаработка: только 27% респондентов (против 33% годом ранее) отметили, что подработка приносит им менее 10% дохода, 40% опрошенных получают от дополнительной занятости 10–30% от своего бюджета, 20% – 30–50%, а каждый восьмой – более половины, уточнили аналитики.

Не только дотянуть до зарплаты

На рост популярности подработок влияет, в первую очередь, нехватка средств, получаемых на основном месте: некоторые ищут способы увеличить доход, сохранив при этом текущую работу, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.

Она отметила, что в жизни случаются периоды, когда требуется больше денег, но занимаемая должность в целом устраивает.

"Вторая причина – желание иметь запасной вариант на случай внезапной потери основного места труда, чтобы обеспечить себе самое необходимое. Третий вариант – монетизация хобби, деятельности, приносящей удовольствие", – уточнила специалист.

Кроме того, иногда несколько подработок могут выйти по сумме больше, чем одна официальная ставка в найме, однако итог зависит от размера штатной зарплаты и дохода от допдеятельности.

Например, при окладе в 30 000 рублей человек может проводить мастер-классы или печь торты, получая 10–15 тысяч за несколько часов. Возможна и обратная ситуация: сотрудник решил подработать в дарксторе, провел 12 часов на ногах, а заработал меньше, чем за восьмичасовой день в комфортном офисе.
По мнению Королевой, среди наиболее популярных и оптимальных направлений для подработок – курьер по выходным, водитель такси, выпечка кондитерских изделий на заказ, помощь в написании рефератов и репетиторство. Эти профессии востребованы благодаря легкому входу в специальность и гибкому графику, который можно подстроить под себя.

В свою очередь, финансовый консультант Анна Тюрнева в беседе с Москвой 24 уточнила, что сегодня подработка для многих россиян не просто способ "дотянуть до зарплаты", а часть нормальной финансовой стратегии. Дополнительный доход помогает чувствовать себя спокойнее: проще формировать накопления, создавать подушку безопасности, быстрее закрывать кредиты или откладывать на крупные цели.

"При выборе подработки важно смотреть не только на сумму заработка. Один из главных критериев – сколько времени и сил она забирает. Иногда человек тратит почти все свободные вечера ради относительно небольшого дохода и в итоге быстро сталкивается с усталостью и выгоранием. Поэтому важно оценивать, насколько такая деятельность окупает вложенные ресурсы", – рассказала эксперт.

Тюрнева подчеркнула, что лучше всего выбирать направления, которые либо связаны с основной профессией, либо помогают развивать полезные навыки на будущее.

"Сейчас особенно востребованы онлайн-форматы: работа с ИИ-инструментами, аналитика, обучение, создание контента, консультации, проектная занятость. Такие варианты часто дают больше гибкости и могут со временем перерасти в полноценный дополнительный источник дохода", – разъяснила она.

Для поиска подработки сегодня существует много удобных форматов: классические фриланс-платформы, сервисы проектной занятости, специальные телеграм-каналы, биржи услуг, коворкинги и профессиональные сообщества, где люди находят клиентов через нетворкинг. Многие начинают с небольших проектов на удаленке – ведение соцсетей, дизайн, тексты, аналитика, консультации, обучение, работа с нейросетями. Такой формат позволяет постепенно тестировать новое направление без резкого ухода с основной работы.
Специалист отметила, что при выборе подработки важно обращать внимание на надежность работодателя или заказчика: прозрачные условия, понятные сроки оплаты, отсутствие сомнительных схем. Тюрнева подчеркнула, что финансовая выгода быстро теряет смысл, когда человек постоянно находится в стрессе из-за неопределенности или задержек выплат.

"Для большинства комфортный вариант – это подработка в пределах нескольких часов в неделю без ущерба для сна, отдыха и основной деятельности. Гораздо эффективнее выстраивать устойчивый режим, чем пытаться заработать максимум любой ценой", – сказала эксперт.

При грамотном подходе дополнительная деятельность может заметно улучшить качество жизни, причем не только за счет денег, но и благодаря ощущению большей финансовой независимости, уверенности в будущем и появлению новых профессиональных возможностей, заключила Тюрнева.

Какасьева Александра

