Психолог Стригунова объяснила феномен девушек-добытчиц

Девушки-зумеры все чаще обеспечивают своих возлюбленных, выступая в роли заботливой мамы, сообщили СМИ. С чем связана такая тенденция и как подобный подход может отразиться на отношениях, разбиралась Москва 24.

"Купит все, что захочу"

Представительницы поколения Z становятся главными "добытчицами" в отношениях, сообщило издание The Cut. По данным журналистов, девушки-зумеры чаще молодых людей оканчивают вузы и находят более успешную работу. В таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон, доходы женщин на 30% больше доходов мужчин той же возрастной группы.

Располагая большими средствами, они в два раза чаще приобретают недвижимость и активнее формируют пенсионные накопления. Более того, представительницы поколения Z чаще выбирают партнеров, чей доход ниже их собственного или отсутствует вовсе, уточняют авторы материала.

Однако многие молодые люди не считают подобное положение унизительным: наоборот, они с комфортом принимают подобную модель жизни. Некоторые даже в шутку именуют себя "сладкими малышами", а спутниц – "мамочками".

"Моя девушка зарабатывает больше, чем я, и это потрясающе", "она купит мне все, что я захочу", – такие комментарии к публикациям на тему нового тренда оставляют молодые люди.

23-летний пользователь Сети решил, наоборот, поделиться переживаниями, что зарабатывает меньше возлюбленной. Однако комментаторы не разделили его чувств, посоветовав смириться с этим фактом и относиться к нему проще.





пользователь Сети Если она берет тебя с собой в поездки, ты – "Гуччи".

При этом сами женщины не думают, что спутники воспринимают их банкоматами. Они, напротив, шутят, что те переживают свою "эпоху принцессы".

"Я чувствую, что, когда гуляю с парнем, нужно появиться с цветами и самой открыть дверь машины", – рассказала одна из них.

Никакого стремления к власти

Как отметила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог и писатель Радмила Стригунова, на первый взгляд может показаться, что общество таким образом возвращается к матриархату. Однако это не так.

Более глубокий анализ позволяет увидеть: речь идет не о том, что женщины занимают роль "мамочек". Это свидетельствует о смене правил игры в отношениях. Трансформация касается не гендерных ролей, а моделей взаимодействия, в которых меняются привычные схемы поведения и распределение ответственности, отметила эксперт.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Это, в первую очередь, связано с тем, что девушки с детства слышали установки о самостоятельности, силе и необходимости добиваться всего самой. И они действительно достигают целей. Чаще всего зумершами движет не жертвенность и не стремление к власти, а гиперответственность. Эта роль со временем перешла в их личную жизнь, где она сочетается с искренним желанием построить партнерские отношения. Мужчины же их поколения часто росли в более мягкой и менее конкурентной среде. Это не хорошо и не плохо – просто так сложилось.

В результате девушки видят, что могут обеспечить быт, и на практике это подтверждают. Кроме того, в 20 лет статус добытчика перестал быть гендерным маркером, уточнила психолог.

Она подчеркнула, что для поколения зумеров деньги – это прежде всего ресурс для удобства и впечатлений, а не инструмент демонстрации власти. Поэтому, если у девушки зарплата выше, она может оплатить ужин или поездку. Для спутницы это не проблема, а инвестиция в общую жизнь.

"В целом тенденция говорит о переходе к модели отношений, основанной на реальном вкладе, а не на традиционных ролевых шаблонах, где женщина хранит домашний очаг, а мужчина зарабатывает. Если раньше девушку, которая "тянет" на себе больше, часто жалели или осуждали, то теперь это воспринимается как осознанный выбор", – сказала Стригунова.

Однако специалист предупредила, что у такого формата есть и обратная сторона – та, которая может стирать иерархические границы в семье. Если женщина оплачивает практически все, существует риск скатиться в роль "спасительницы" или ощутить, что тобой пользуются.

Сам вопрос "Почему женщины все чаще платят за мужчин?" уже содержит определенную установку. Предполагается, что существует какой-то правильный порядок вещей, заметила в разговоре с Москвой 24 консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина.

Она уточнила, что в таком контексте финансовая ответственность должна принадлежать мужчине, а любое отклонение требует объяснения.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Но если посмотреть на этот вопрос с позиции современной психологии и исследований гендера, становится понятно, что сами представления о "мужской" и "женской" ролях не являются неизменными. Они формируются культурой, историей и социальными нормативами и постепенно меняются вместе с обществом. А лучше сказать – развиваются и адаптируются к изменяющимся условиям.

Сама ситуация, когда девушка временно зарабатывает больше или берет на себя основную часть расходов, не является признаком кризиса отношений. Также подобное положение не делает мужчину "недостаточно мужественным".

"Когда речь идет о людях 18–26 лет, важно учитывать еще и возрастные особенности. В этот период продолжается формирование идентичности. То есть происходит психологическая сепарация от родителей, поиск профессии, освоение финансовой самостоятельности и собственных представлений о партнерстве. Молодые люди часто экспериментируют не только с карьерой, но и с тем, как именно хотят строить отношения", – заверила Шаталина.

По ее словам, гораздо важнее не вопрос "Кто платит?", а то, как пара договаривается об этом. Для кого-то естественно, что сегодня больше вкладывается один партнер, а завтра – другой. Для иных это может стать источником напряжения. То есть само распределение денег ничего не говорит о качестве отношений без понимания контекста.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Зрелость союза сегодня проявляется не в соответствии традиционным гендерным ролям, а в способности пары открыто обсуждать распределение ответственности и пересматривать договоренности тогда, когда меняются жизненные обстоятельства. Именно здесь проходит действительно важная граница.

Если выбранная модель помогает обоим взрослеть, развиваться и чувствовать себя в отношениях равноправными участниками, не так важно, кто именно оплачивает счета. Когда же один партнер постепенно берет на себя все больше нагрузки, а второй все меньше проявляет ответственность, это тревожный знак. Велика вероятность, что вопрос не в деньгах, а в балансе отношений, заключила Шаталина.