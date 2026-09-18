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18 сентября, 13:09

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян госпитализировали из-за болезни, из-за которой умер ее отец

Фото: AP Photo/Yves Herman

Американская телезвезда Ким Кардашьян в новом трейлере реалити-шоу "Кардашьян" рассказала, что ее госпитализировали с эзофагитом.

Эзофагит – это острое воспаление слизистой оболочки пищевода. Заболевание лечится, но в семье телезвезды ранее уже сталкивались с этим недугом, поскольку такой же диагноз ставили и ее отцу – адвокату Роберту Кардашьяну. Он умер в 2003 году в возрасте 59 лет.

"Мне хочется плакать", – отреагировала на диагноз Ким ее мать Крис Дженнер.

По мнению поклонников Кардашьян, болезнь проявилась из-за напряженного рабочего графика и бесконечного стресса. Сама Ким пока никак больше не прокомментировала показанные кадры.

Ранее французский суд удовлетворил иск Кардашьян о компенсации за вооруженное ограбление в Париже в 2016 году, присудив ей 1 евро. Несколько мужчин в масках ворвались в номер гостиницы, куда телезвезда приехала на Неделю моды. Они угрожали ей огнестрельным оружием, забрали личные украшения и скрылись. Общая стоимость похищенного составила 9 миллионов евро.

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