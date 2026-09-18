Wildberries проведет третий этап выплат пострадавшим продавцам с 1 октября

Фото: depositphotos/stasokulov

Wildberries&Russ с 1 октября начнет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ (RWB).

Выплаты получат более 200 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Это станет продолжением ранее запущенных программ поддержки. Конкретные суммы и порядок получения компенсаций в сообщении не раскрываются.

Ранее Ассоциация банков России обсудила дополнительные меры финансово-кредитной поддержки компаний, которые пострадали от атак дронов.

Участники совещания уточнили, что предпринятых усилий может быть недостаточно: предприятия из пострадавших отраслей нуждаются в дополнительной поддержке по аналогии с мерами периода пандемии COVID-19.