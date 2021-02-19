Автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На внешней стороне ТТК в районе 5-го Донского проезда загорелся автомобиль. На место уже прибыли городские службы. Будьте внимательны, движение ограничено до 3 рядов", – говорится в сообщении.

Ранее авария с участием двух автомобилей такси произошла в Сумском проезде в районе дома 6, корпуса 1. Столкновение произошло на единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе и частично на полосе встречного направления.

Накануне на Минской улице в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла в районе дома 2Б. Движение транспорта в сторону проспекта Генерала Дорохова было полностью перекрыто.

