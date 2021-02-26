СМИ назвали возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Неисправность газового оборудования могла привести к взрыву в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа", – сказал источник.

Взрыв с последующим возгоранием произошел утром в пятницу в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании. В СК заявили, что в результате инцидента пострадала девушка. Источник в экстренных службах сообщал агентству, что под завалами могут находиться еще два человека.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя следственного управления СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты, спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.

По данным начальника МЧС РФ по области Валерия Синькова, сам жилой дом, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".