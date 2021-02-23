Взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области

Фото: ТАСС/ Александр Демьянчук

Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

"23 февраля в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу Илекский район, в 6–7 километрах от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет", – сказали в пресс-службе.

К месту происшествия отправились спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи.

Два дня назад взрыв произошел в общежитии в казахстанском Петропавловске, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали. В пресс-службе ДЧС уточнили, что взорвался газовый баллон.