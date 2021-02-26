Полиция Москвы начала проверку после избиения музыканта "Машины времени"

09:38
Фото: телеграм-канал "112"
Полиция начала проверку после избиения музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Начата доследственная проверка по факту избиения музыканта Александра Дитковского неизвестными на парковке на Комсомольском проспекте. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказал собеседник агентства
В МВД сообщили агентству, что драка произошла накануне около 21:30. В ведомстве отметили, что вместе с музыкантом пострадал и его товарищ, который вместе с ним находился в машине.
Ранее сообщалось, что на 52-летнего трубача напали на парковке в центре Москвы после того, как подошли попросить денег. Отмечалось, что злоумышленники после нападения немедленно скрылись с места преступления. По данным ряда Telegram-каналов, музыкант был доставлен в больницу с травмой головы.
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