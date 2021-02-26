В Ярославле девочка выжила после падения с седьмого этажа

Фото: СК России по Ярославской области

В Ярославле семилетняя девочка выпала из окна кухни на седьмом этаже и выжила. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

По предварительным данным, на момент падения мать ребенка находилась в другой комнате и кормила новорожденного. Девочка упала в сугроб и отделалась сотрясением головного мозга, которое диагностировали прибывшие на место происшествия врачи.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении родителей.

Ранее сообщалось, что женщина и ее новорожденная дочь умерли после домашних родов в Подмосковье. Для выяснения причин произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы.