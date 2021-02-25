В Подмосковье возбудили дело из-за гибели девочки в результате пожара

25 февраля, 18:57
Фото: ТАСС/МЧС России
СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка при пожаре в подмосковном поселке Красный Электрик. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Трагедия случилась утром 25 февраля. По предварительным данным, в частном доме из-за неисправности печного оборудования произошло возгорание. После локализации пожара было обнаружено тело 12-летней девочки. Также пострадали мать, бабушка и отчим погибшей. Они были доставлены в медицинское учреждение.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы", – прокомментировала Врадий.
В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.
Ранее при пожаре в Кирове погибли четверо детей и женщина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Для установления причин пожара провели необходимые экспертизы.
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