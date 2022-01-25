Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

10:50
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа", – говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.
В настоящее время полицейские занимаются поиском остальных соучастников нападения.
О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие также проверяет версию об инсценировке ограбления.
Полиция могла задержать подозреваемого в ограблении вдовы Градского
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