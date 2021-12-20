СК начал проверку после обнаружения на кладбище Тольятти пакетов с частями тела

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Следователи организовали проверку после обнаружения на кладбище в Тольятти расчлененного тела, разложенного по пакетам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении на кладбище расчлененного тела. Пакеты с останками нашли во время копки могилы.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения 19 декабря 2021 года костных останков на территории кладбища проводится доследственная проверка", – рассказали в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 12-летний мальчик напал с ножом на врача по указанию отца. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 44-летний ранее судимый мужчина обратился в Ижевскую городскую больницу № 3 из-за повышенной температуры у сына. После приема у заведующего инфекционным отделением подозреваемый устроил с ним конфликт из-за несогласия с порядком сдачи анализов. В ходе ссоры мужчина дал указание сыну ранить врача.

