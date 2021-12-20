Продюсера телеканала "Пятница" обвинили в домогательствах – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку после заявления 35-летней жительницы Реутова о том, что в туалете одного из столичных баров до нее сексуально домогался продюсер телеканала "Пятница" Сергей Ушаков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В случае наличия состава преступления в действиях Сергея Ушакова в его отношении будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", – отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 19 декабря во время новогоднего корпоратива телеканала в баре "ТехникаБезОпасности" в Тверском районе Москвы. Заявившая о домогательствах женщина рассказала, что, когда она находилась в туалетной кабинке, Ушаков проник к ней и изнасиловал.

Сам продюсер вину не признает: по его словам, кабинка была открыта, в ней он оказался случайно. Женщина же, утверждает он, сама предложила интимные услуги в обмен на должность телеведущей.

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