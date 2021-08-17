Боба Дилана обвинили в насилии над несовершеннолетней в 1965 году

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Музыканта Боба Дилана обвиняют в совершенном в 1965 году сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает журнал Variety.

Женщина, подавшая иск в суд, сообщила, что когда ей было 12 лет, 24-летний Дилан насиловал ее, давал наркотики и алкоголь. Также она заявила об угрозах со стороны певца. Данные обвинения опроверг представитель Дилана.

"Заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет активно опровергаться", – отметил он.

Ранее Nike досрочно расторг контракт с футболистом сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермена" Неймаром после того, как началось расследование о его сексуальных домогательствах к сотруднице компании.