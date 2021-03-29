Вуди Аллен прокомментировал обвинения Дилан Фэрроу в сексуальном насилии

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Режиссер Вуди Аллен принял участие в первом за почти 30 лет интервью телевидению США. Об этом сообщает "Газета.ru".

Интервью было записано в июле минувшего года и вышло после выхода картины "Аллен против Фэрроу". В разговоре с журналистом режиссер еще раз опроверг обвинения в том, что он якобы подвергал сексуальным домогательствам приемную дочь Дилан, которую воспитывал вместе с актрисой Мией Фэрроу. По его словам, она сама верит в то, что говорит.

"Ничто из того, что мы делали с Дилан, не могло быть настолько неверно истолковано", – отметил он.

Кроме того, Аллен ответил на вопрос об актерах, высказавших сожаление о совместной работе с ним. Режиссер рассказал, что те являются "дураками", которые преследуют невиновного человека, а также позволяют этой лжи существовать.

Он также ответил на вопрос Кауэна о том, какими были отношения с приемной дочерью Сун-и Превен, которая позже стала супругой Вуди Аллена. Они с ней были естественными, уточнил режиссер.

Ранее он рассказал, что хочет снять кино о России. Для этого режиссеру нужны деньги. Если найдется тот, кто профинансирует картину, Вуди Аллен готов поработать в Москве или Санкт-Петербурге.