Вуди Аллен прокомментировал обвинения Дилан Фэрроу в сексуальном насилии

Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Режиссер Вуди Аллен принял участие в первом за почти 30 лет интервью телевидению США. Об этом сообщает "Газета.ru".
Интервью было записано в июле минувшего года и вышло после выхода картины "Аллен против Фэрроу". В разговоре с журналистом режиссер еще раз опроверг обвинения в том, что он якобы подвергал сексуальным домогательствам приемную дочь Дилан, которую воспитывал вместе с актрисой Мией Фэрроу. По его словам, она сама верит в то, что говорит.
"Ничто из того, что мы делали с Дилан, не могло быть настолько неверно истолковано", – отметил он.
Кроме того, Аллен ответил на вопрос об актерах, высказавших сожаление о совместной работе с ним. Режиссер рассказал, что те являются "дураками", которые преследуют невиновного человека, а также позволяют этой лжи существовать.
Он также ответил на вопрос Кауэна о том, какими были отношения с приемной дочерью Сун-и Превен, которая позже стала супругой Вуди Аллена. Они с ней были естественными, уточнил режиссер.
Ранее он рассказал, что хочет снять кино о России. Для этого режиссеру нужны деньги. Если найдется тот, кто профинансирует картину, Вуди Аллен готов поработать в Москве или Санкт-Петербурге.
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