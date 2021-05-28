Nike расторг контракт с Неймаром из-за секс-скандала

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Nike досрочно расторг контракт с футболистом сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермена" Неймаром после того, как началось расследование о его сексуальных домогательствах к сотруднице компании. Об этом сообщает News.ru.
Контракт мог бы действовать еще 8 лет, но был расторгнут в августе минувшего года. Одна из сотрудниц компании в 2016 году рассказала своим друзьям и коллегам, что Неймар хотел принудить ее к сексу в номере отеля.
В 2018 году она подала жалобу в компанию, после чего в Nike наняли адвокатов, чтобы провести расследование, которое запустили в 2019 году. В результате компания решила прекратить сотрудничество с футболистом в сфере маркетинга, а в 2020 году отношения прекратились полностью.
"Nike прекратила отношения со спортсменом, потому что он отказался сотрудничать в справедливом расследовании правдоподобных утверждений сотрудника о правонарушениях", – рассказала главный юрисконсульт компании Хилари Крейн.
В свою очередь, сам Неймар все обвинения в свой адрес отрицает. По словам представительницы спортсмена, футболист и компания разошлись исключительно по коммерческим причинам.
Ранее актера Ноэля Кларка, известного по роли Микки Смита в сериале "Доктор Кто", лишили премии BAFTA из-за обвинений в домогательствах.
Британская академия кино и телевизионных искусств присудила актеру награду в начале месяца. Сразу после этого больше 20 женщин заявили о домогательствах с его стороны и рассылке интимных фотографий.
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