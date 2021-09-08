Звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко обвинили в изнасиловании

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко в изнасиловании. Об этом она рассказала сайту "Суспільне. Новини".

По словам Матрос, артиста она знала с четырех лет – Талашко был другом ее семьи. В 17 лет девушка по предложению актера решила поступать в столичный вуз.

"Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на две недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на ты, давай выпьем и так далее", – воспоминает Матрос.

Женщина уточнила, что в тот момент она попыталась напомнить 62-летнему актеру о разнице в возрасте, подчеркнув, что не желает иметь с ним никаких интимных отношений.

"Но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее", – добавила Матрос.

Это уже не первое обвинение в домогательствах, выдвинутое Талашко. Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины уже инициировало против 75-летнего Талашко служебное расследование из-за обвинений в домогательствах к студенткам.

По словам Матрос, именно информация о том, что она не одна пострадала от действий Талашко, заставила ее предать действия актера огласке.

"Я присоединюсь к любому движению. Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет", – подчеркнула она.

Сам Талашко все обвинения в свой адрес отрицает. В комментарии "Суспільне. Новини" актер также заявил, что впервые слышит об обвинениях со стороны Матрос.

Ранее популярный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон прокомментировал обвинения звезды "Игры престолов" Эсме Бьянко в изнасиловании. Музыкант заявил, что слова актрисы являются неправдой и попыткой обогатиться за счет движения #MeToo.