Мэнсон ответил звезде "Игры престолов" на обвинения в изнасиловании

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Популярный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения звезды "Игры престолов" Эсме Бьянко в изнасиловании.

"Они отчаянно пытаются объединить образ и артистизм моего сценического "шок-рок"-персонажа Мэрилина Мэнсона со сфабрикованными рассказами об абьюзе", – передает News.ru слова рок-звезды.

Артист добавил, что все обвинения являются неправдой. Он выразил мнение, что все иски против него от женщин связаны с желанием обогатиться с помощью движения #MeToo.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд, известная по роли в сериале "Мир Дикого Запада", рассказала об издевательствах со стороны Мэнсона.

О неудачном романе артистка рассказала в своем Instagram. По словам Вуд, с музыкантом она познакомилась в подростковом возрасте, а встречаться с ним стала в 19 лет.