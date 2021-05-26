Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

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Полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рок-музыканта Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на оператора на концерте в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным правоохранителей, артист не явился в Нью-Гэмпшир, чтобы предстать перед судом в связи с выдвинутыми обвинениями. Мэнсону грозит до года тюрьмы или штраф в размере 2 миллионов долларов.

Отмечается, что данный инцидент не связан с обвинениями Мэнсона в пытках и сексуальном насилии над женщинами.

Представители рокера пока не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд, известная по роли в сериале "Мир Дикого Запада", рассказала об издевательствах со стороны Мэнсона. По словам Вуд, с музыкантом она познакомилась в подростковом возрасте, а встречаться с ним стала в 19 лет.

Сам Мэнсон считает обвинения в насилии в свой адрес ужасным искажением реальности.