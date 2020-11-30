Роль Мэнсона вырезали из "Противостояния"

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Роль американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона решили вырезать из сериала "Противостояние". Кинолента была снята по роману писателя Стивена Кинга, сообщает "Газета.ру".

Информацию об удалении эпизодов с участием артиста подтвердил режиссер сериала Джош Бун. Мэнсон должен был исполнить роль персонажа по имени Малыш.

Мэнсон и певец Шутер Дженнингс записали для сериала кавер песни The End группы The Doors, но участие музыканта оказалось для проекта слишком дорогим.

Еще Мэнсону не удалось поучаствовать в съемках из-за напряженного графика. Зрители смогут оценить сериал на стриминговом видеосервисе CBS All Access с 17 декабря.

Ранее Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом. Это одиннадцатый студийный альбом артиста.