Мэрилин Мэнсон считает обвинения в насилии искажением реальности

Фото: AP/Richard Shotwell/Invision

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон считает обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности", сообщает "Газета.ру".

"Мои интимные отношения всегда были по согласию. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда", – заявил артист.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд, известная по роли в сериале "Мир Дикого Запада", рассказала об издевательствах со стороны Мэнсона.

О неудачном романе артистка рассказала в своем Instagram. По словам Вуд, с музыкантом она познакомилась в подростковом возрасте, а встречаться с ним стала в 19 лет.