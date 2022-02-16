Ярославская прокомментировала ситуацию с истощенными детьми в Перове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская дала комментарий Москве 24 по поводу ситуации с истощенными детьми, которые были найдены в квартире в Перове.

"Врачи, которые осмотрели этих детей, сказали, что они не были длительно истощены", – пояснила Ярославская.

Однако, по ее словам, правильно, что у столь неадекватных родителей изъяли мальчиков.

Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что на данный момент проводится медицинское обследование близнецов на наличие каких-либо заболеваний.

"Но сказать, что их жизни что-то угрожает, что дети восемь месяцев голодали, такого врачи не подтверждают", – отметила эксперт.

По мнению Ярославской, в настоящее время следует решить вопрос, как следует действовать сотрудникам ведомств, когда детей забрали, семью сняли с учета, однако в семье могут родиться новые дети.

"Должен быть выработан четкий алгоритм по сопровождению таких семей независимо уже от того, есть ли у них дети или нет", – заключила эксперт.

Утром 16 февраля двух истощенных грудных детей обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 156 и 117 Уголовного кодекса России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание").

По данным следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья. Кроме того, в 2020 году пара была лишена родительских прав в отношении 8 малолетних детей из-за асоциального образа жизни и непринятия мер по воспитанию.

Следователи предъявили родителям близнецов обвинение в покушении на убийство.

