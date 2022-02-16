Соседи рассказали подробности о семье из Перова, где нашли истощенных малышей

В столичном районе Перово правоохранители обнаружили в квартире двух истощенных младенцев. Мальчиков-близнецов в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мать и отец малышей тоже находились в квартире, но были в алкогольном опьянении. В отношении пары возбуждены уголовные дела. Рассказываем, какое наказание может грозить родителям.



Вели асоциальный образ жизни

Фото: прокуратура города Москвы

Ночью 16 февраля в столичной квартире на улице Плеханова правоохранители обнаружили истощенных восьмимесячных мальчиков-близнецов. На фоне этого детей в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц города.

Отец с матерью малышей также были дома, но находились в состоянии алкогольного опьянения. В столичной прокуратуре по этому поводу организовали проверку и пояснили, что родители близнецов ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей.





из сообщения прокуратуры Москвы Ранее семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении, мужчина и его супруга были лишены родительских прав в отношении восьми несовершеннолетних детей.

В свою очередь, столичные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании. В итоге супругам предъявили обвинение в покушении на убийство.

"Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении восьми малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц")", – рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская пояснила, что сейчас здоровью близнецов ничего не угрожает. Они находятся в больнице под присмотром врачей. В столичном департаменте труда и социальной защиты населения добавили, что после выписки из медучреждения будет решаться вопрос, где дальше станут проживать малыши.



"Выпивают и скандалят"

Фото: прокуратура города Москвы

Мать восьмимесячных близнецов на допросе уверяла, что она вовсе не морила голодом детей, а исправно кормила.

"Я кормила, но как вам доказать, что я детей кормила. Я покупала… Кашель сильный был у малыша, он у меня, кроме питья, ну, там, сок давала. Он, кроме сока, у меня ничего не пил", – рассказала женщина.

Также мать мальчиков добавила, что у одного из близнецов выявлен "враждебный" порок сердца. Вместе с тем отец семейства во время допроса даже не смог назвать точный возраст и дни рождения своих детей.

Соседка Любовь рассказала, что мать близнецов сильно выпивала и нигде не работала.





Любовь соседка Она, по-моему, сдает две комнаты, на это они живут. У нее был мужчина. Скандалил часто, под окном он орал: "Тань, открой дверь, дай детей накормлю хотя бы".

Однако, по словам женщины, взрослые дети были нормально одеты, а маленьких она даже не видела.

Другой сосед – Виктор – добавил, что матери близнецов на вид 35 лет и старшие ребята у нее всегда выглядели ухоженно. Мужчина рассказал, что семья живет в четырехкомнатной квартире. Причем с его слов, супруги нормально общаются с детьми и не пьют.

"Нормальная (семья. – Прим .ред.). Как их можно судить? Там и пацаны, и девчонки – много. Если ходили, то чистенькие всегда, опрятные", – пояснил мужчина в разговоре с телеканалом "360".

Сосед также добавил, что мать никогда не кричала на своих детей.



Получат срок?

Фото: прокуратура города Москвы

Юрист Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 заявила, что родителям детей грозит тюремный срок. По ее словам, суд будет учитывать все статьи при возможном сложении наказаний.

"По поводу покушения на убийство, когда родители оставляют маленьких детей без воды и еды одних, они фактически их обрекают на голодную мучительную смерть от обезвоживания. Взрослый может несколько дней прожить без воды, а маленьких детей совершенно нельзя оставлять без пропитания. В данном случае дети действительно могли умереть", – говорит эксперт.





Мария Ярмуш юрист Если в квартире находились бы уже мертвые дети, то там возбудили бы дело по статье "Убийство". Судебная практика показывает, что это не просто неисполнение своих родительских обязанностей и наказание в виде штрафа, а убийство малолетнего ребенка.

Ярмуш добавила, что окончательная квалификация дела будет зависеть от тяжести состояния детей, которые пострадали от действий или бездействий родителей.

"Если дети находятся в таком состоянии, что они могли погибнуть, если бы не помощь врачей, то здесь будет применена именно статья о "Покушении на убийство". При покушении учитывается, что само событие не произошло, поэтому максимальный возможный срок снижается", – подчеркнула эксперт.

Юрист добавила, что окончательное наказание будет определять суд с учетом всех обстоятельств дела, часть из которых пока неизвестны. Но, согласно судебной практике, родителей ожидает тюремный срок, считает она.