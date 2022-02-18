Суд арестовал родителей истощенных близнецов из Перова

13:02
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Мать восьмимесячных близнецов, которых нашли истощенными в квартире в Перове, арестовали. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.
"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.
Под стражу также заключили и 43-летнего мужчину, который является отцом госпитализированных близнецов.
По данным столичной прокуратуры, супруги не оказывали должный уход сыновьям, не кормили их и не оказывали им медицинскую помощь. Таким образом, отметили в ведомстве, родители поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.
"В результате малолетние в тяжелом состоянии были госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", – подчеркнули в прокуратуре.
Двух истощенных грудных детей нашли в квартире жилого дома на улице Плеханова утром 16 февраля. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 156, 117 Уголовного кодекса России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание").
По информации следователей, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья. Кроме того, в 2020 году пара была лишена родительских прав в отношении 8 малолетних детей из-за асоциального образа жизни и непринятия мер по воспитанию.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская отмечала, что здоровью близнецов ничего не угрожает. Они находятся в больнице под присмотром врачей. В столичном департаменте труда и социальной защиты населения добавили, что после выписки из медучреждения будет решаться вопрос, где дальше станут проживать малыши.
Уголовное дело возбуждено после обнаружения истощенных детей в Перове
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