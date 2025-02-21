МВД рассказало о схеме мошенников с якобы похищением человека и выкупом

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Телефонные мошенники начали применять схему, в ходе которой они под предлогом безопасности вынуждают людей прервать общение с родственниками и уехать в другой регион, а затем связываются с их семьями и требуют переводить им крупные суммы в качестве выкупа за "похищенного". Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также призвала россиян поговорить со своими родственниками, в особенности с несовершеннолетними и пожилыми, и рассказать им об этих рисках. Волк также рассказала, что один из таких случаев произошел в Москве.

Под влиянием мошенников 16-летний житель столицы продал золотые украшения своей матери и уехал во Владимирскую область, где должен был передать вырученные средства.

"После этого мать молодого человека получила сообщение о том, что ее сын похищен и ему грозит физическая расправа. Чтобы этого избежать, она должна немедленно перевести похитителям 500 тысяч рублей", – отметила Волк.

Однако женщина решила обратиться в полицию, после чего правоохранители менее чем за сутки сумели проследить маршрут передвижений пропавшего, установив его местонахождение. В регион направили соответствующую ориентировку. Молодого человека удалось найти и возвратить в Москву.

В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, а передать злоумышленникам деньги он не успел. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

Россиян также предупреждали, что мошенники вновь начали звонить от имени сотрудников "Почты России" и уведомлять о якобы пришедших на имя жертвы заказных письмах. Злоумышленники предлагают получить его лично или в электронном виде. Если человек выбирает второй вариант, то мошенники могут верно назвать его электронную почту, и разговор продолжится.