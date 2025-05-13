Банки предложили делить ответственность за действия мошенников с сотовыми компаниями

Российские банки направили письмо в Минцифры с предложением делить ответственность за мошенничество с операторами связи.

В финансовых организациях поясняют, что операторы должны выявлять звонки и сообщения от мошенников и передавать информацию. Если они это сделали, но банк все равно допустил подозрительный перевод, он должен будет возместить ущерб. Если таких данных не поступало, то расходы лягут на сотовую компанию.

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