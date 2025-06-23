Депутат Говырин: банки не будут блокировать мелкие переводы между родственниками

С июня банки получили возможность блокировать карты россиян за частые мелкие переводы. Расскажем, в чем суть нововведения, кого оно может коснуться и как избежать наказания.

Зачем это нужно?

Росфинмониторинг получил право приостанавливать денежные операции граждан без решения суда с 1 июня 2025 года. Это произойдет, если, по мнению регулятора, деньги были получены нелегально или предназначены для финансирования экстремизма, рассказала сенатор Ольга Епифанова.





Ольга Епифанова сенатор Под ограничения могут подпасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

Приостановить операции могут максимум на 10 дней. Однако срок увеличится до 30, если сведения о происхождении средств поступят от компетентных органов иностранного государства, поясняла сенатор. При этом, по ее словам, размер суммы, перевод которой повлечет ограничения, пока неизвестен.

Кого это касается?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Блокировки не распространятся на платежи, которые осуществляются по "бытовым договоренностям" или между друзьями и родственниками, уточнил в беседе с Life.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





Алексей Говырин член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Речь не идет о тотальных ограничениях переводов добросовестных граждан между собой, когда бабушка или мама переводят дочке или знакомой деньги на шоколадку или в классе родители скидываются на детский утренник.

Мера направлена против тех, кто уже был замечен в подозрительных операциях и "находится на примете" правоохранительных органов, пояснял "Ленте.ру" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В принципе, система мониторинга, в том числе и спецслужб, сейчас позволяет практически со 100 процентной вероятностью определить сомнительность операции, которую проводят лица", – отметил депутат.

Как защитить себя?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минимизировать риски блокировок возможно, соблюдая правила финансовой гигиены. В частности, не следует делиться реквизитами счета и принимать переводы от незнакомцев, предупредила сенатор Ольга Епифанова.

В то же время рекомендуется предупреждать банки о необычной активности – например о предстоящем путешествии за границу. Также не лишним будет всегда иметь при себе договоры, расписки, декларации с информацией об операциях.

По словам Епифановой, при ограничении платежей потребуется быстро предоставить банку подтверждающие документы. Если лимит не снимут, решение можно обжаловать в Центробанке или суде.

Оповещать граждан о блокировке переводов должны в тот же день. При этом узнать об основании для введения мер можно будет, подав соответствующее заявление в Росфинмониторинг: ответ придет не позднее чем через три рабочих дня, резюмировала сенатор.