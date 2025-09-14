В МВД призвали граждан не игнорировать автоматические уведомления приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россиянам не стоит игнорировать автоматические уведомления приложений, говорится в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Письма о входе в аккаунт, СМС с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", – подчеркнули в ведомстве.

В МВД отметили, что автоматические уведомления используются из соображений безопасности пользователя, а также репутации компании.

"Взломанный аккаунт клиента – это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять", – заметили в ведомстве.

Помимо этого, автоматические уведомления способствуют снижению финансовых потерь как для пользователя, так и для компании, поскольку они позволяют пресекать мошеннические операции.

"Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи – свои данные и деньги", – заключили в МВД.

