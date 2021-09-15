В российском океанариуме впервые родился детеныш белухи

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Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша. Он стал первым появившимся на свет в российском дельфинарии белушонком.

"Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария", – говорится в сообщении на сайте Приморского океанариума.

По словам руководителя океанариума во Владивостоке Игоря Костычева, белуха родила самостоятельно, ей не понадобилась помощь специалистов. Он также сообщил, что через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, а пока он питается молоком матери.

Также отмечается, что через неделю после рождения белушонок научился плавать и надолго задерживать дыхание. Сейчас детеныш проходит первую линьку. В скором времени за ним будут наблюдать ученые.

"Мы внимательно наблюдаем за белухами, но стараемся лишний раз не тревожить кормящую мать и малыша", – сказал Костычев.

Отмечается, что беременность белух длится от 12 до 14 месяцев, а детеныш остается с матерью как минимум до двух лет.

В конце июня в "Москвариуме" на ВДНХ впервые родился восточноамериканский скат-бычерыл. Он оказался самцом, его вес составил 500 граммов, а размер – 35 сантиметров в диаметре.