Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы

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Чтобы получить максимальную отдачу от обучения на курсе, нужно взвесить несколько критериев, сообщил специалист по международному образованию Равиль Асмятуллин агентству "Прайм".
По его словам, рекомендуется начать с изучения программы курса. Асмятуллин отметил, что ошибочно ориентироваться на название, поскольку красивая формулировка не означает соответствия содержания курса запросам.
Также следует обратить внимание на график обучения. Если он ненормированный, то лучше отдать предпочтение курсу со свободным посещением. Специалист говорит, что важно понять, сколько времени реально человек готов посвятить материалам курса.
По его словам, на большинстве платформ указано, сколько часов нужно для изучения. Не исключено, что есть похожий по содержанию курс, который можно освоить за меньшее количество времени.
В заключение Асмятуллин призывает обратить внимание на то, что является результатом обучения. Он подчеркнул, что, если нужно освоить навык для саморазвития, документ о прохождении курса не так важен. Если же надо указать курс в резюме или предоставить на работе для повышения квалификации, важно, чтобы прилагался документ об окончании курса со списком полученных навыков.
Ранее у столичного "Технограда" появился авторский карьерный подкаст. Его слушатели узнают, как произвести впечатление на собеседовании, составить хорошее резюме и стать востребованным на рынке труда.
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