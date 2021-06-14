"Техноград" приглашает послушать карьерный подкаст

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подкаст "Мы вам перезвоним!" представил инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Его слушатели узнают, как произвести впечатление на собеседовании, составить хорошее резюме и стать востребованным на рынке труда. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время – по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов – от 20 до 45 минут", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В подкасте ведущий разговаривает с экспертами, в качестве которых выступают психологи и HR-специалисты центра развития карьеры "Технограда", карьерные консультанты и приглашенные спикеры.

Аудиопроект представлен на платформах "Яндекс.Музыка", Google и Apple Podcasts. Выпуски опубликованы как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. Послушать их можно бесплатно.

Ранее сообщалось, что более половины россиян указывают в резюме недостоверную информацию о профессиональных навыках.