Около 10 программ по направлениям ИИ появится в вузах к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских вузах к 2024 году появится около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

Также, по его словам, к 2024 году 97 тысяч учащихся школ и вузов пройдут преакселерационные программы.

Вице-премьер отметил, что через три года около шести тысяч человек смогут освоить новые профессии и получить дополнительное образование.

Ранее стало известно, что до 2030 года Минпросвещения в рамках цифровизации образования планирует внедрить в российских школах систему автоматической проверки искусственным интеллектом как минимум 50% домашних заданий.

Также министерство подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Предполагается, что он будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.

