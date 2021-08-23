Около 10 программ по направлениям ИИ появится в вузах к 2024 году

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В российских вузах к 2024 году появится около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.
Также, по его словам, к 2024 году 97 тысяч учащихся школ и вузов пройдут преакселерационные программы.
Вице-премьер отметил, что через три года около шести тысяч человек смогут освоить новые профессии и получить дополнительное образование.
Ранее стало известно, что до 2030 года Минпросвещения в рамках цифровизации образования планирует внедрить в российских школах систему автоматической проверки искусственным интеллектом как минимум 50% домашних заданий.
Также министерство подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Предполагается, что он будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.
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