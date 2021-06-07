В МГУ могут появиться два новых факультета

10:54
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о возможном создании двух новых факультетов в составе вуза. Об этом сообщает ТАСС.
Специалист выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Были созданы [в МГУ научно-образовательные] школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга", – объяснил Садовничий.
По словам ректора, изучение мозга является перспективным направлением исследований. Аналогичная тенденция отмечена в случае с искусственным интеллектом – идея о тематическом факультете также рассматривается.
По состоянию на сегодняшний день в структуре МГУ состоят 41 факультет и 7 филиалов. Кроме того, в университете в 2020 году образовали семь междисциплинарных научно-образовательных школ по прорывным направлениям.
В мае ученые из Московского государственного университета провели исследование по распознаванию фонем, слов и предложений русского языка с помощью электроэнцефалограммы. В рамках проекта были сформулированы выводы по сбору, обработке и анализу подобных данных.
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