Просмотр телевизора негативно влияет на мозг человека – ученые

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Ученые выяснили, что даже непродолжительный просмотр телевизора может привести к ухудшению работы мозга человека. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Исследователи утверждают, что просмотр телепередач на протяжении 15 лет ухудшает когнитивные функции. При этом не имеет значения продолжительность просмотра и то, каким программам человек отдает предпочтение. Не спасает и активный образ жизни. К такому выводу ученые пришли после анализа снимков МРТ любителей смотреть телевизор: у них оказался низкий уровень серого вещества.
Уточняется, что результаты исследования представят на конференции Американской кардиологической ассоциации эпидемиологии, профилактики, образа жизни и кардиометаболического здоровья.
Ранее ученые из Китая и США установили, что загрязненный воздух может временно ухудшать умственные способности пожилых людей. Они оценивали качество воздуха в регионах, в которых проживали испытуемые, а затем с помощью специализированных тестов отслеживали динамику изменения их интеллектуальных способностей.
Оказалось, что негативный эффект заметен даже при непродолжительном контакте с плохим воздухом. Однако острота ума и память приходили в норму спустя месяц, после устранения виновника негативного влияния.
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